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В Египте загорелся прилетевший из Украины самолет

9 ноября 2019, 23:12

Благодаря оперативному реагированию служб аэропорта, с пожаром удалось справиться быстро.

Самолет SkyUp загорелся в аэропорту Шарм-эль-Шейха / Фото: reporter-ua.com

В аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх 9 ноября после посадки воспламенилось самолета украинской авиакомпании SkyUp, который совершал рейс из Запорожья.

"После приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья", - сообщило Министерство гражданской авиации Египта на своей странице в Facebook.

В ведомстве уточнили, что масштабной катастрофы удалось избежать благодаря оперативному реагированию всех необходимых спасательных служб.

"Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы", – говорится в сообщении.

По информации источника, все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

/ Фото: reporter-ua.com

На сайте компании SkyUp информация об инциденте отсутствует. Судя по официальной информации, чартерный рейс PQ7153 вылетел из Запорожья ночью 9 ноября – в 00:40 и приземлился в 04:34.

Запорожское издание reporter-ua.com со ссылкой на одного из пассажиров самолета сообщает, что посадка прошла мягко, но пассажиры слышали гул с левой стороны. Затем они увидели в иллюминаторах дым и зарево огня. Пассажиров оперативно вывели из самолета, а службы аэропорта ликвидировали огонь.

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