Загорелся двигатель: в Японии аварийно приземлился самолет с пассажирами

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В Японии произошло ЧП с пассажирским Boeing 767, на борту которого находились 278 человек. Пожар возник прямо в двигателе во время полета.

Инцидент произошел утром в четверг, 19 декабря, передает Kyodo. По данным агенства, борт авиакомпании All Nippon Airways вылетел из Фукуоки в Токио, где должен был приземлиться в столичном аэропорту Ханэда. Однако через некоторое время в правом двигателе Boeing 767 начался пожар.

Экипаж запросил аварийную посадку в Фукуоке. Пилотам удалось посадить самолет, обошлось без пострадавших.

Авиакомпания ANA и местные власти уже начали расследование для выяснения причин инцидента.

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Напомним, в российском Ростове-на-Дону пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Москва – Анапа, был вынужден совершить экстренную посадку. Инцидент произошло утром 24 ноября. Второму пилоту внезапно стало плохо прямо в воздухе. Спасти его медикам не удалось – мужчина скончался.