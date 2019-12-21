Отказали генераторы: произошло очередное ЧП с самолетом с россиянами на борту

Самолет совершил экстренную посадку / Mash

Очередное ЧП с самолетом с россиянами на борту. В аэропорту Гейдара Алиева в Баку лайнер, который следовал рейсом Гоа – Москва, был вынужден совершить экстренную посадку.

Борт принадлежит авиакомпании Azur Air. По данным Telegram-канала Mash, у воздушного судна отказали сразу несколько генераторов. Самолет уже отогнали к правительственному терминалу, а пассажиров отправили в транзитную зону. О пострадавших информации нет.

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Напомним, В19 декабря в Японии произошло ЧП с пассажирским Boeing 767, на борту которого находились 278 человек. Пожар возник прямо в двигателе во время полета. Пилотам удалось посадить самолет, обошлось без пострадавших.