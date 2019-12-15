В США самолет экстренно приземлился на оживленную трассу

Самолет упал в районе автопарка, а потом выкатился на дорогу / скриншот

В городе Финикс в США воздушное судно Piper PA-34 не дотянуло три километра до взлетно-посадочной полосы и было вынуждено совершить аварийную посадку на оживленной трассе.

Сначала самолет упал в районе автопарка, а потом выкатился на дорогу, сообщает Daily Mail. Воздушное судно повредило несколько автомобилей и остановилось в середине проезжей части.

На борту самолета были 48-летний пилот и 42-летний пассажир – они получили травмы. В результате аварийной посадки у самолета повреждены фюзеляж и одно крыло.

Причины катастрофы пока что неизвестны. Городское управление Федеральной авиационной администрации США устанавливает обстоятельства случившегося.

Напомним, 1 августа на оживленной автомобильной трассе в американском штате Вашингтон экстренную посадку пришлось совершить одномоторному самолету KR-2. По данным местных СМИ, у самолета закончилось топливо, поэтому он приземлился на Pacific Ave. Причем произошло это, когда на дороге было достаточно оживленное движение.