В аэропорту Львов произошло ЧП: самолеты из Стамбула и Египта не смогли приземлиться

В аэропорту Львов произошло ЧП / .facebook.com/igor.zinkevych

В субботу, 23 ноября, в международном аэропорту Львов из-за ужасных погодных условий произошло ЧП.

По информации, самолет вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего работа аэропорта была приостановлена.

На странице аэропорта в социальной сети сообщается, что около 7 часов утра, из-за сложных погодных условий самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнять рейс в Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Также стало известно, что всех пассажиров в срочном порядке эвакуировали, пострадавших нет.

При этом пока не уберут самолет со взлетно-посадочной полосы, аэропорт работать не будет, отметили в ведомстве.

По предварительной информации, аэропорт Львов возобновит работу после 12:00.

В то же время, по словам львовского депутата Игоря Зинкевича, в аэропорту Львов не смог приземлиться самолет из Египта.

"На данный момент также летает над Франковском самолет Стамбул-Львов, который не может приземлиться в аэропорту "Львов", и самолет из Египта, полетел сразу в Киев", - сообшил Зинкевич на своей странице в Фейсбуке.

Читайте такжеВ московском аэропорту Шереметьево столкнулись два лайнера – первые детали, видеоНапомним, в аэропорту Одессы 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines со 136 пассажирами на борту, летевший по маршруту Стамбул – Одесса, осуществил жесткую посадку из-за повреждения передней стойки шасси.

"Рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП, подломил переднюю стойку шасси. Все 136 пассажиры были эвакуированы. Они находятся в зале прилета нового терминала", - сообщила пресс-служба аэропорта.