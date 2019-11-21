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Оторвалось шасси: в Одессе самолет с 136 пассажирами совершил жесткую посадку

21 ноября 2019, 23:56

Людей эвакуировали через надувные трапы.

  • Авария самолета в Одессе Фото: Думская
  • Авария самолета в Одессе Фото: Думская
  • Авария самолета в Одессе Фото: Думская
  • Авария самолета в Одессе Фото: Думская
  • Авария самолета в Одессе Фото: Думская
  • Авария самолета в Одессе Фото: Думская
  • Авария самолета в Одессе Фото: Думская

В аэропорту Одессы 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines со 136 пассажирами на борту, летевший по маршруту Стамбул – Одесса, осуществил жесткую посадку из-за повреждения передней стойки шасси.

"Рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП, подломил переднюю стойку шасси. Все 136 пассажиры были эвакуированы. Они находятся в зале прилета нового терминала", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Как сообщает Думская, пилоты из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первого раза и ушли на второй круг для повторной посадки, которая оказалась жесткой. Лайнер остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками, экипаж экстренно эвакуировал людей с помощью надувных трапов.

По тревоге были подняты все аварийный службы аэропорта Одессы. В результате инцидента никто не пострадал, хотя в салоне была паника. Самолет находится на взлетно-посадочной полосе, он частично выкатился на грунтовку.  Работа аэропорта временно заблокирована, отменены два рейса из Одессы в Стамбул (00:05) и Тель-Авив (04:20).

Расследование происшествия осуществляет специальная комиссия. По предварительной версии, пилоты не смогли предупредить жесткую посадку из-за сильного ветра.

Напомним, в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх 9 ноября после посадки воспламенилось шасси у самолета украинской авиакомпании SkyUp, который совершал рейс из Запорожья.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский опоздал на церемонию встречи вернувшихся из России украинских кораблей в Очакове из-за технической неисправности самолета, на котором он планировал осуществить полет.

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