В США на оживленной трассе приземлился самолет: опубликовано видео

У самолета во время полета заглох двигатель/ Скриншот видео

Необычный участник дорожного движения появился в четверг, 1 августа, на оживленной автомобильной трассе в американском штате Вашингтон – экстренную посадку пришлось совершить одномоторному самолету KR-2.

По данным местных СМИ, у самолета закончилось топливо, поэтому он приземлился на Pacific Ave. Причем произошло это, когда на дороге было достаточно оживленное движение. Как видно на видео, пилот последовал правилам дорожного движения и остановил самолет четко перед перекрестком на красный свет светофора.

Позднее пилот KR-2 рассказал, что летел на работу, но вынужден был совершить экстренную посадку из-за заглохшего двигателя.

Напомним, 31 июля небе над Винницей заметили военный вертолет Ми-8 и два транспортных военных самолета Ан-26 – они пролетели на низкой высоте над центром города.