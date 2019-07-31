В небе над Винницей пронеслась военная авиация: опубликованы фото и видео

Самолеты пролетели на низкой высоте над центром города / Фото Вежа

В небе над Винницей около 11 утра в среду, 31 июля, заметили военный вертолет Ми-8 и два транспортных военных самолета Ан-26 – они пролетели на низкой высоте над центром города.

Позже над головами жителей пронесся бомбардировщик Су-24 и истребитель Миг-29. Очевидцы опубликовали фото и видео полета. Как слышно на записи, авиация грохотала на весь город.

Фото Вежа

Как сообщают местные СМИ, это были обычные плановые учения, которые проводятся для повышения летной квалификации военнослужащих. Горожан успокоили - ничего экстраординарного в городе не происходит.

Напомним, 23 июля в воздушное пространство Южной Кореи вторгались российские и китайские военные самолеты. В ответ Сеул поднял в воздух истребители, которые открыли предупредительный огонь.