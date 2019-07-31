В небе над Винницей пронеслась военная авиация: опубликованы фото и видео

Самолеты грохотали на весь город и напугали местных жителей.
В небе над Винницей около 11 утра в среду, 31 июля, заметили военный вертолет Ми-8 и два транспортных военных самолета Ан-26 – они пролетели на низкой высоте над центром города.
Позже над головами жителей пронесся бомбардировщик Су-24 и истребитель Миг-29. Очевидцы опубликовали фото и видео полета. Как слышно на записи, авиация грохотала на весь город.
Как сообщают местные СМИ, это были обычные плановые учения, которые проводятся для повышения летной квалификации военнослужащих. Горожан успокоили - ничего экстраординарного в городе не происходит.
Напомним, 23 июля в воздушное пространство Южной Кореи вторгались российские и китайские военные самолеты. В ответ Сеул поднял в воздух истребители, которые открыли предупредительный огонь.