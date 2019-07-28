"Убийцы российских подлодок": два самолета США провели разведку у берегов оккупированного Крыма

В некоторых СМИ Боинг прозвали "убийцей российских подлодок" и "потрошителем" / defence-blog.com

Два самолета военно-морского флота США провели разведку у побережья оккупированного Крыма.

"С авиабазы ​​Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма", - сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Boeing P-8 Poseidon прозвали в СМИ "убийцей российских подлодок" и "потрошителем", так как он предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Также в 32 километрах от Севастополя пролетел самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США Lockheed ЭР-3Е Orion (Aries II) под регистрационным номером 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит.

Американские самолеты регулярно проводят мониторинговые полеты вблизи оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ранее спутник зафиксировал масштабное наращивание военной мощи РФ в Крыму.