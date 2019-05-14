В России пригрозили уничтожить военную технику Украины в Крыму

Зеленые человечки в Крыму / Reuters

Глава комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов заявил о том, что Россия утилизирует украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму после аннексии 2014 года, "если Киев не заберет ее по истечении десятилетнего срока".

"Это прежде всего задача руководства Украины (по оставшейся в Крыму украинской военной технике, в том числе кораблям, самолетам - ред.). Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать (технику - ред.), либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность", - цитирует Шаманова ТАСС.

По его словам, современных образцов в Крыму "не наблюдали, а те, которые есть, России не интересны".

Напомним, ранее Россию на опасных провокациях в Черном море.