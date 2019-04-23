В США поймали Россию на коварных и опасных провокациях в Черном море

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Россияне активнейшим образом используют дезориентируют системы спутниковой навигации GPS − в аннексированном полуострове Крым и в акватории Черного моря.

Соответствующая информация содержится в новейшем отчете американской неправительственной организации C4ADS, сообщает Голос Америки. Согласно проведенному исследованию, технологии по дезориентации системы спутниковой навигации GPS/GNSS были использованы россиянами около 10 тысяч раз в период, начавшийся с февраля 2016-го.

Всего во время исследования было выявлено более 9000 инцидентов, когда корабли, которые проходили в/вблизи территориальных вод РФ, видели свое месторасположение в аэропорту близ региона, где они были расположены. Случаи дезориентации GPS также были зафиксированы в Черном море, а также в Тихом Океане у Владивостока и Мурманска и близ Санкт-Петербурга.

Исследование C4ADS продемонстрировало, что дезориентация GNSS за последние три года происходили практически исключительно в регионах, где были секретные объекты либо засекреченные частные резиденции, которые могли быть связаны с высшими чинами правительства России.

Напомним, ранее глава британского Минобороны Гейвин Уильямсон в деталях пояснил, почему Черное море не принадлежит России. Позднее политолог Тарас Чорновил оценил вероятность войны НАТО и России в Черном море.