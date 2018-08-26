Британия подняла истребители над Черным морем из-за России

Eurofighter Typhoon / ainonline.com

Британские истребители перехватили два российских самолета над акваторией Черного моря.

Как сообщается в Twitter пресс-службы королевских ВВС, истребители Eurofighter Typhoon вылетели с авиабазы в Румынии в ответ на полет российских противолодочного самолета Бе-12 и военно-транспортного самолета Ан-26, которые вторглись в воздушное пространство Румынии.

"Это третий случай на неделе, когда истребители королевских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были подняты для предотвращения провокационных действий со стороны российских самолетов и оказания поддержки Румынии и союзникам по альянсу", - сообщила пресс служба британских ВВС.

15 августа над акваторией Черного моря британские истребители перехватили шесть российских Су-24 пролетавших вблизи воздушного пространства НАТО.