В Черном море двух россиян после молитв спас Христос. И это не шутка

24 августа 2018, 05:24

Мужчина и женщина пять дней дрейфовали без еды и воды в открытом море.

мигранты, беженцы, море, спасатели
Россияне пять дней дрейфовали без еды и воды в открытом море / Reuters

В Краснодарском крае России Надежду Ачапкину и Михаила Алавердяна, которые пять дней дрейфовали без еды и воды в открытом море, спас настоящий Христос. И это не шутка.

Просто Христос – имя греческого капитана танкера, который и принял пострадавших на борт.

Дело было так. Новороссийцы купили резиновую лодку и отправились на Черное море порыбачить.

"Остановились ребята недалеко от берега, и все было бы хорошо, если бы не подул ветер. Лодку стало сносить, Михаил потерял весло, ну и дальше все очевидно. Это было плохо, но не настолько как следующие три дня: в море начался дикий шторм, все вещи унесло, лодку постоянно переворачивало. Чуваки привязали себя к ней (чтобы не потерять) и стали молиться", – пишет Telegram-канал Mash.

В итоге им повезло наткнуться на греческий танкер, капитан которого заметил россиян и велел сбросить им спасательные круги с лестницей.

Спустя три дня новороссийцы вернулись домой.

/ Скриншот Telegram-канал Mash

Ранее Супрун посоветовала, как спасти жизнь. Она отметила, что до 75 минут умеренной физической активности нивелируют смертельные риски даже от длительного сидения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Черное море спасение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
05:24
В Черном море двух россиян после молитв спас Христос. И это не шутка
05:01
"Вау, какой разрез": Надежда Мейхер засветила нижнее белье в откровенном наряде
04:33
Кучма назвал главные ошибки за время независимости Украины
04:06
Ученые рассказали о неожиданной пользе лени
03:41
В Таиланде пара устроила сексуальные игрища в бассейне: опубликовано видео 18+ Видео
03:05
"Твое тело прекрасно" : Вика из "НеАнгелов" в купальнике взволновала фанатов
02:27
"Перенесли в другое измерение": украинцы снова удивили шоу America's Got Talent Видео
02:03
На Ровенщине устроили праздник к юбилейной дате царской семьи: опубликовано видео Видео
01:39
Google создал дудл в цветах флага ко Дню Независимости Украины
01:13
Ирина Шейк показала обнаженную грудь к рекламе купальников: обнародовано видео
00:43
"Эта не единственная". Обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы
00:11
На известном курорте в канализации нашли зверски убитую женщину
23 августа, четверг
23:58
"Заря" - "Лейпциг": 0 - 0. "Битва десятерых" Видео
23:37
Телеведущий Кот рассказывает россиянам о войсках НАТО в центре Киева
23:22
Слова Зеленского в трейлере третьего сезона "Слуги народа" растрогали Сеть Видео
22:53
Известную российскую актрису срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем
22:53
В России назвали причину таинственного исчезновения премьера Медведева
22:31
"Сочная фигура". Седокова показала соблазнительные позы на квадроцикле
22:18
Украина подала апелляцию на решение ВТО о пошлинах на удобрения
21:51
Кабмин разрешил вывозить заграницу ребенка с одним из родителей
21:43
ВСУ жестко ответили террористам на атаку в День флага - 12 врагов ликвидировано
21:22
Супрун пыталась убежать от родственников онкобольных: опубликовано видео Видео
21:19
Российского писателя - террориста "ДНР" Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину
21:00
"Заря" — "РБ Лейпциг": видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы
20:55
В России определились с заменой украинским двигателям "Мотор Сич"
20:46
"Все будут очень бедные": Трамп высказался о вероятности своего импичмента
20:27
Пограничники устроили в Киеве посвященный Дню флага патриотический флешмоб Фото Видео
20:25
Гройсман предупредил о повышении тарифов на газ
20:04
В России танк во время падения едва не раздавил людей: опубликовано видео Видео
19:30
В новой песне Вакарчук дразнит президентскими амбициями – Bloomberg
19:29
Реконструкция моста Патона: Стало известно, сколько миллионов потратят на обследование объекта
19:21
Экс-зампреда "Укргазвыдобування" Алексея Тамразова отпустили под залог в 20 миллионов гривен
19:08
Кравчук рассказал об ошибках в отношениях с Россией и "ядерной" прорехе
18:38
"Ждет глубокая девальвация": Министерство финансов протестировало доллар по 36
18:36
Стало известно, на сколько миллиардов долларов за неделю снизились международные резервы РФ
18:23
В оккупированном Донецке расклеили листовки ко Дню Независимости Украины: опубликованы фото
18:21
Захарову взбесило новое украинское воинское приветствие
18:15
Киев просит помощи Кабмина в подготовке к отопительному сезону
17:59
Покушение на Гандзюк организовали и исполнили ветераны АТО из УПА Яроша - полиция
17:54
Журнал Time сделал обложку с Трампом в затопленном Овальном кабинете
17:51
"Гаврилівські курчата" получили разрешение на экспорт в Саудовскую Аравию новости компании
17:31
Перенос президентских выборов: в чем состоит план Порошенко мнение
17:28
До конца года Украина создаст более 20 образцов вооружений - Порошенко
16:57
В Одессе поймали преступников, таранивших машину с активистами
16:46
"Очень красивые ноги": Леся Никитюк восхитила фигурой в необычном платье
16:29
Оккупированный Донецк поздравили с Днем флага, запустив украинское знамя на воздушных шарах
15:59
"Динамо" ищет усиление во Франции: СМИ назвали сумму трансфера словенского нападающего
15:57
"Появилась грудь?": Ольга Бузова озадачила фанатов фото в купальнике
15:28
В День флага-2018 украинские города состязаются в рекордах Видео
14:55
Миллион за корпоратив и сотни тысяч за шоу: как Евгений Петросян заработал миллиард
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять