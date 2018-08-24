В Черном море двух россиян после молитв спас Христос. И это не шутка

Россияне пять дней дрейфовали без еды и воды в открытом море / Reuters

В Краснодарском крае России Надежду Ачапкину и Михаила Алавердяна, которые пять дней дрейфовали без еды и воды в открытом море, спас настоящий Христос. И это не шутка.

Просто Христос – имя греческого капитана танкера, который и принял пострадавших на борт.

Дело было так. Новороссийцы купили резиновую лодку и отправились на Черное море порыбачить.

"Остановились ребята недалеко от берега, и все было бы хорошо, если бы не подул ветер. Лодку стало сносить, Михаил потерял весло, ну и дальше все очевидно. Это было плохо, но не настолько как следующие три дня: в море начался дикий шторм, все вещи унесло, лодку постоянно переворачивало. Чуваки привязали себя к ней (чтобы не потерять) и стали молиться", – пишет Telegram-канал Mash.

В итоге им повезло наткнуться на греческий танкер, капитан которого заметил россиян и велел сбросить им спасательные круги с лестницей.

Спустя три дня новороссийцы вернулись домой.

/ Скриншот Telegram-канал Mash

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