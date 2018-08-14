"Сидячий образ жизни убивает": Супрун посоветовала, как спасти жизнь

14 августа 2018, 15:45

И.о. министра здравоохранения отметила, что до 75 минут умеренной физической активности нивелируют смертельные риски даже от длительного сидения.

И.о. министра здравоохранения сообщила, что сидячий образ жизни буквально убивает людей по всему миру, противодействовать угрозе жизни физическая активность
Сидячий образ жизни буквально убивает людей по всему миру, спасает жизнь физическая активность, сообщила и.о. министра здравоохранения / mylitta.ru

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные Всемирной организация здравоохранения, сообщила, что сидячий образ жизни ежегодно буквально убивает 9% людей по всему миру.

Угрозе жизни можно эффективно противодействовать, рецепт очень простой — физическая активность, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"От 60 до 75 минут умеренной физической активности, таких, как ходьба, катание на велосипеде или игра в теннис, нивелируют смертельные риски даже от длительного сидения — около 8:00", — отметила и.о. министра.

По ее словам, чем интенсивнее активность, тем меньше времени требуется, чтобы побороть негативные последствия. "Например, более энергичные занятия, как быстрый бег, футбол, катания по холмистой местности…, имеют положительный эффект от примерно 25 минут занятия", — добавила автор.

Ранее Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, писала, что соблюдение человеком хотя бы одной здоровой привычки — правильное питание, достаточный уровень физической активности (30 минут в день), отказ от курения и отказ или по крайней мере умеренное употребление алкоголя — увеличивает продолжительность жизни на два года.

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активность Ульяна Супрун
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