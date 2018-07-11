Супрун назвала привычки, продлевающие жизнь

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, сообщила, что соблюдение человеком хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на два года.

К здоровым привычкам относятся правильное питание, достаточный уровень физической активности (30 минут в день), нормальный вес, отказ от курения и отказ или по крайней мере умеренное употребление алкоголя, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"Люди, которые имели хотя бы одну из них — жили в среднем на два года дольше. А те, кто придерживался всех этих привычек регулярно, жили в среднем на 12-14 лет дольше. Люди, которые пренебрегали здоровыми привычками, гораздо чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и рака", — привела она сведения исследователей.

Ранее Ульяна Супрун, опираясь на сведения врача, назвала ряд мифов о боли в спине и развела их, в частности, неправдой является необходимость лечиться хондропротекторами, уколами и капельницами.