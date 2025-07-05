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Не для красоты или "статуса": почему кожаные сиденья в авто имеют отверстия

Мария Николишин
5 июля 2025, 04:30
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Оказывается, сиденья с отверстиями имеют множество преимуществ.
Не для красоты или 'статуса': почему кожаные сиденья в авто имеют отверстия
Отверстия в автомобильном сиденье / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для чего в автомобильных сиденьях делают отверстия
  • Трудно ли чистить такие сиденья

В новых автомобилях часто можно увидеть кожаные сиденья. Некоторые из них даже имеют крошечные отверстия, которые созданы не только для красоты.

Главред решил разобраться, какую функцию выполняют отверстия на сиденье в авто.

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Почему на сиденье в авто есть отверстия

Перфорированное покрытие сидений - это не только эстетика. Обычно отверстия в кожаных автокреслах предназначены для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать через них, пишет SlashGear.

Отмечается, что именно такие сиденья делают длительные поездки более комфортными, поскольку уменьшают нагрев в жаркую погоду. В холодные зимние месяцы отверстия, наоборот, обеспечивают тепло.

Трудно ли чистить кожаные сиденья с отверстиями

Некоторые люди волнуются, что перфорированные кожаные автомобильные сиденья могут задерживать грязь, и поэтому считают их более сложными для очистки, чем гладкие. Однако, это не правда. Удалить грязь с таких сидений можно только с помощью пылесоса и щетки с мягкой щетиной.

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Об источнике: SlashGear

SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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