Не для красоты или 'статуса': почему кожаные сиденья в авто имеют отверстия

Оказывается, сиденья с отверстиями имеют множество преимуществ.

https://glavred.info/auto/ne-dlya-krasoty-ili-statusa-pochemu-kozhanye-sidenya-v-avto-imeyut-otverstiya-10678796.html Ссылка скопирована

Отверстия в автомобильном сиденье / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Для чего в автомобильных сиденьях делают отверстия

Трудно ли чистить такие сиденья

В новых автомобилях часто можно увидеть кожаные сиденья. Некоторые из них даже имеют крошечные отверстия, которые созданы не только для красоты.

Главред решил разобраться, какую функцию выполняют отверстия на сиденье в авто.

видео дня

Почему на сиденье в авто есть отверстия

Перфорированное покрытие сидений - это не только эстетика. Обычно отверстия в кожаных автокреслах предназначены для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать через них, пишет SlashGear.

Отмечается, что именно такие сиденья делают длительные поездки более комфортными, поскольку уменьшают нагрев в жаркую погоду. В холодные зимние месяцы отверстия, наоборот, обеспечивают тепло.

Трудно ли чистить кожаные сиденья с отверстиями

Некоторые люди волнуются, что перфорированные кожаные автомобильные сиденья могут задерживать грязь, и поэтому считают их более сложными для очистки, чем гладкие. Однако, это не правда. Удалить грязь с таких сидений можно только с помощью пылесоса и щетки с мягкой щетиной.

Читайте также:

Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред