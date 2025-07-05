Не для красоты или 'статуса': почему кожаные сиденья в авто имеют отверстия

Вы узнаете:
- Для чего в автомобильных сиденьях делают отверстия
- Трудно ли чистить такие сиденья
В новых автомобилях часто можно увидеть кожаные сиденья. Некоторые из них даже имеют крошечные отверстия, которые созданы не только для красоты.
Главред решил разобраться, какую функцию выполняют отверстия на сиденье в авто.
Почему на сиденье в авто есть отверстия
Перфорированное покрытие сидений - это не только эстетика. Обычно отверстия в кожаных автокреслах предназначены для того, чтобы воздух мог свободно циркулировать через них, пишет SlashGear.
Отмечается, что именно такие сиденья делают длительные поездки более комфортными, поскольку уменьшают нагрев в жаркую погоду. В холодные зимние месяцы отверстия, наоборот, обеспечивают тепло.
Трудно ли чистить кожаные сиденья с отверстиями
Некоторые люди волнуются, что перфорированные кожаные автомобильные сиденья могут задерживать грязь, и поэтому считают их более сложными для очистки, чем гладкие. Однако, это не правда. Удалить грязь с таких сидений можно только с помощью пылесоса и щетки с мягкой щетиной.
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Об источнике: SlashGear
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