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"Раскол и склоки" у Трампа: эксперт назвал, кто блокирует поставки оружия Украине

Алексей Тесля
5 июля 2025, 02:30
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В окружении Дональда Трампа идет серьезная борьба относительно того, какую политику проводить в отношении Украины и России.
Дональд Трамп
Дональд Трамп не решил возобновить поставки Украине / Главред

Главное:

  • В окружении Трампа идет серьезная борьба относительно того, какую политику проводить
  • Хегсет настаивает на сокращении помощи и переориентации американской политики

Президент США Дональд Трамп разочарован максимально после недавнего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, заявила американистка Александра Филиппенко.

"Мы впервые слышим такое признание от Дональда Трампа, потому что обычно это бравада, рассказ о том, как замечательно все прошло. А здесь мы видим то самое разочарование во Владимире Путине, и вообще в возможности закончить войну в Украине, которое пришло к Трампу постепенно", - подчеркнула она в комментарии Currenttime.

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Эксперт не исключила, что 9 июля американские законодатели рассмотрят законопроект о санкциях в отношении России. При этом она также напомнила о том, что решение о приостановке поставок Украине оружия принималось на уровне президента и министра обороны.

В свою очередь политолог Юрий Федоров считает, что появление информации о прекращении поставок в Украину американского оружия свидетельствует о том, что сейчас в окружении Трампа идет серьезная борьба относительно того, какую политику проводить в отношении Украины и России.

"После того, как США добились серьезного успеха на Ближнем Востоке, очередь подошла к России. Трампу нужно принимать решение, а в его окружении идут склоки, противоборство. Судя по всему, министр обороны Хегсет настаивает на сокращении помощи и переориентации американской политики на Дальний Восток. А вот госсекретарь и одновременно помощник по нацбезопасности Рубио, придерживается, похоже, другой точки зрения. Об этом можно судить просто потому, что очень разная была тональность сообщений пресс-службы Пентагона и пресс-службы Госдепартамента, они по-разному трактовали решение о приостановке поставок [оружия]", - резюмировал он.

Военная помощь Украине - новости по теме

Ранее в Пентагоне сделали важное заявление по вопросу прекращения поставок Украине. У Дональда Трампа по-прежнему есть действенные варианты поддержки Киева, говорят в Пентагоне.

Как писал Главред, издание Politico со ссылкой на источники писало, что США временно остановили поставки некоторых систем ПВО и высокоточного оружия для Вооруженных сил Украины.

Ранее издание The Wall Street Journal писало о том, что Украина может почувствовать нехватку оружия на фронте уже летом этого года. Но благодаря усилиям бывшего президента США Джо Байдена американские поставки продлятся до 2026 года.

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Об источнике: Currenttime

Редакция находится в Праге (Чехия), Вильнюсе (Литва), Риге (Латвии), а журналисты работают в Украине, Беларуси, Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове, странах Центральной Азии и других странах мира. Currenttime – это телеканал, созданный RFE/RL при участии "Голоса Америки".

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