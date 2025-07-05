Крупнейшая катастрофа в истории авиашоу: что известно о Скниловской трагедии

Вы узнаете:
- Где и когда произошла Скниловская трагедия
- Кого обвинили в гибели людей
27 июля 2002 года на Скниловском аэродроме под Львовом проводили празднование 60-й годовщины 14-го авиационного корпуса ВВС Украины. Посмотреть на празднование грандиозного авиашоу собрались 10 тысяч человек.
Главред узнал, что для этого авиашоу были подготовлены опытные пилоты, которые должны были выполнять авиационные трюки на истребителе МиГ-29 - Юрий Егоров и Владимир Топонар. Однако в один момент все пошло не по плану.
Об этом в TikTok рассказала рассказала украинский блогер ellevika. По ее словам, в последний момент из-за погодных условий МиГ-29 заменили на Су-27, началось крутое шоу, которое даже транслировали в прямом эфире.
"Но в 12:52 Су-27 во время выполнения фигуры "полупетля" задевает стабилизатором дерево, крыльями зацепляет другие самолеты на земле и падает прямо в толпу людей и взрывается", - рассказала блогерша.
В результате трагедия унесла жизни 77 человек и считается крупнейшей катастрофой в истории авиашоу в мире. В трагедии обвинили пилотов и отправили их в тюрьму на 14 лет и заставили их выплатить 7 миллионов гривен за уничтоженный самолет.
Смотрите видео о Скниловской трагедии:
@ellevika
Скниловская трагедия ⚠️ видео создано в образовательных целях ⚠️♬ 28 Days Later Theme - Chris F
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О персоне: ellevika
ellevika - украинский блогер, которая активно ведет соцсети, в частности TikTok, где за ее страницей следит более двух миллионов пользователей. В Сеть она выкладывает креативные видео на общественно-политические и исторические темы.
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