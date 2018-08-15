Над Черным морем британские ВВС перехватили бомбардировщики РФ

Британские ВВС поднялись в воздух по тревоге / wikipedia.org

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате истребителями Eurofighter Typhoons российских Су-24 над акваторией Черного моря вблизи от воздушного пространства НАТО.

Как сообщает Agerpres, истребители Typhoon поднялись с румынской базы Михаил Когалничану после сообщения о том, что шесть российских Су-24 направляются в Крым.

"Операция проходила в рамках миссии НАТО по сдерживанию российской агрессии, поддержки румынских союзников и выполнения Британией обязательств в рамках НАТО", - пояснили в британских военно-воздушных силах.

По словам одного из пилотов, россияне были чрезмерно активны новью в воздушном пространстве, о чем их предупредили перед взлетом.

Как сообщает РИА Новости, в Министерстве обороны России опровергли слова британцев. В ведомстве заявили, что четыре российских самолета выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря, среди них не было ни одного Су-24.

Отмечается, что россияне заметили на удалении более 30 километров военный самолет одной из стран НАТО. Однако он не совершал никаких маневров и не приближался к российским бомбардировщикам.

Напомним, над международными водами Балтийского моря польские истребители F-16 "Ястреб", которые находились на базе в литовском городе Шауляй, перехватили российский разведывательный самолет Ил-20М.