Экс-глава украинской разведки оценил вариант возвращения Крыма под контроль Киева

Крым. Иллюстративное фото / Reuters

Вопрос о возвращении аннексированного Крыма под контроль Киева можно анализировать только в долгосрочной перспективе — решить проблему не удастся ни завтра, ни послезавтра.

Такое мнение высказал заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, в эфире радиостанции Крым.Реалии.

"Военным путем его (полуостров) невозможно вернуть, никто не будет начинать бойню. Я также считаю, что невозможно вернуть Крым при правлении Путина… Мы должны понимать, что это надолго, — никто не решит этот вопрос ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра", — объяснил он.

Гвоздь полагает, что официальному Киеву остается лишь продолжать борьбу на дипломатическом и международном уровне, одновременно улучшая экономику Украины.

"Только перемены внутри страны, только успешная, экономически развитая Украина, когда уровень жизни в ней будет в несколько раз превышать уровень жизни в России и в Крыму, — все это может позволить вернуться к практической плоскости, к возвращению полуострова в конституционное поле. Я вижу этот путь только так, но никто не говорит, что все остальное надо прекратить", — подытожил бывший глава разведки.

Напомним, ранее политолог Андрей Золотарев объяснил, когда и при каких условиях Украина сможет возвратить себе Крым. До этого спецпредставитель Украины в США Курт Волкер оценил вариант с возвратом аннексированного полуострова Киеву военным путем.



