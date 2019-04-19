Эксперт объяснил, когда и при каких условиях Украина вернет себе Крым

19 апреля 2019, 22:10

Сейчас жители Крыма, наблюдая за тем, что происходит в Украине, своей аннексии только радуются, отметил политолог.

Крым Севастополь флаг
Когда и при каких условиях Украина вернет себе Крым / GettyImages

Во время чата на Главреде политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев высказал мнение, что возвращение Крыма в состав Украины не является перспективой ближайших 5-10 лет. По его словам, это вопрос десятилетий.

"Пока что, за пятилетку Порошенко, Крым только отдалился от Украины. Если в 2014 году доля тех, кто считал, что полуостров должен остаться в составе Украины, была на уровне приблизительно 30%, еще 30% хотели в состав России и еще примерно такой же части населения Крыма было все равно, то сейчас ситуация качнулась в неблагоприятную для Украины сторону. Сейчас жители Крыма, наблюдая за тем, что происходит у нас, говорят: "Слава Богу, что нас сия участь миновала, что в случае Крыма все обошлось так". Потому возвращение Крыма – это вопрос десятилетий", – пояснил он.

Читайте такжеГлава Совета Федерации рассказала, почему Кремль решился на аннексию КрымаПолитолог отметил, что политика – это искусство реального.

"Нравится ли нам Путин или нет, но, в отличие от Петра Алексеевича, создавшего "самую сильную армию в Европе", Путин модернизировал треть российской армии и активно переоснащает флот. Да, Россия больше не строит авианосцев, только раз в несколько лет строит атомные подводные лодки, но, тем не менее, российский флот обновляется. В отличие от болтовни наших "главнокомандующих" (без буквы "л")… В таких условиях хорватский вариант не выглядит как самая здравая идея. А кто же просто так, по-хорошему, оставит нам военную технику", – рассказал Золотарев.

Мировое же сообщество, по его словам, по умолчанию согласно со следующим: если проблема Донбасса, в принципе, решается, то с Крымом все иначе. В Кремле условная "партия мира", ищущая компромисса с Западом и Украиной, готова вернуть Донбасс Украине, но, естественно, на своих условиях. А вот вопрос Крыма отодвигается даже не на среднесрочную перспективу.

"Увы, единственным вариантом, который бы обеспечил связь Украины с Крымом, было бы успешное экономическое развитие нашей страны. Скажем, если бы темпы экономического роста составили 7-10% в год. Это было бы очень весомым аргументом, чтобы крымчане хотели вернуться в Украину", – считает эксперт.

И резюмирует: "Так что хорватский вариант – это не реально. А если говорить о мирной реинтеграции Крыма, то, предположим, если сегодня-завтра провести в Крыму референдум о статусе полуострова, его результаты будут негативными для Украины".

Ранее у Зеленского ответили на вопросы Джемилева по поводу Крыма. В команде шоумена допускают вероятность введения Крымской автономии.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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Крым аннексия Крыма Андрей Золотарев
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