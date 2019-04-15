У Зеленского ответили на вопросы Джемилева по поводу Крыма

Джемилев попросил Зеленского озвучить позицию по Крыму / Reuters

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского ответили на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева по Крыму и Донбассу.

"Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенный оккупацией ущерб, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий", - отмечается в сообщении пресс-службы политика.

У Зеленского заявили, что не намерены жертвовать Крымом ради возвращения Донбасса. Также они исключают вероятность лояльного отношения к сепаратизации отдельных районов и к вопросу военного разрешения ситуации с целью сохранения национальных интересов Украины и хороших взаимоотношений с западными партнерами.

"...Говорить с властями РФ нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить с участием западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах – не на оккупированных территориях нашего государства", - отметили в штабе кандидата.

В команде Зеленского акцентировали, что даже не рассматривается вопрос о снятии экономической блокады с аннексированного Крыма.

Ответили у шоумена и на вопрос об автономии крымских татар.

"Мы уверены, что у крымских татар будет четкая перспектива свободной жизни вместе с независимой Украиной", - заявили у Зеленского.

Вопросы к кандидату в президенты Джемилев написал в Facebook.

Напомним, у Зеленского прокомментировали информацию о вероятном скором роспуске рады в случае победы на выборах.