"Военная катастрофа": Волкер оценил вариант с возвратом Крыма Украине путем оружия

18 марта 2019, 18:21

В целом, спецпредставитель Госдепа США был пессимистично настроен по поводу возможности отвоевания Крыма Украиной.

Волкер
Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер категорически отверг вариант возврата Украиной аннексированного Россией полуострова Крыма военным путем.

"Не может быть возврата Крыма силой. Это было бы военной катастрофой", - заявил он в ходе телефонной пресс-конференции в понедельник, 18 марта, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, Волкер высказал мнение, что "надо хранить память о Крыме и вести дело к его возвращению в свое время".

Напомним, ранее Волкер признал ошибку Запада по Крыму, а также озвучил позицию США и ЕС в вопросе санкций против России.

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Россия Украина Крым Госдеп США Курт Волкер
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