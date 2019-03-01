Волкер рассказал об усилении санкций против России из-за агрессии на Донбассе

Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что усиление санкций против РФ будет содействовать тому, что Россия решит остановить агрессию на Донбассе.

"Мы должны продолжать давление, хотя пока это все не привело к тому, чтобы Путин изменил поведение", - подчеркнул он в интервью Фактам.

По его словам, в самой России наблюдается все больше недовольных и санкциями, и тем, что она делает в Украине, причем число недовольных будут только нарастать.

"Мы же должны быть готовы к переговорам с Россией, если там этого захотят", - добавил Волкер.

Напомним, ранее на сайте Конгресса США был опубликован обновленный законопроект, предусматривающий введение нового, дополнительного, пакета санкций против России.