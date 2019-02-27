Стало известно, какими санкциями Конгресс США "шарахнет" по России

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На официальном сайте нижней палаты парламента США, Конгресса, опубликован обновленный законопроект, предусматривающий введение нового, дополнительного, пакета санкций против РФ.

Документ получил название DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 ("О защите американской безопасности от агрессии Кремля").

Авторами законопроекта стали сенаторы Линдси Грэм, Кори Гарднер (оба республиканцы), Джинн Шэхин, Боб Менендес и Бен Кардин (все трое − демократы).

Документом, в частности, предполагаются прямо запрет на сделки с новым суверенным долгом России и санкции за инвестиции в СПГ-проекты.

Напомним, ранее журналист объяснил, почему в Евросоюзе не ужесточили пакет санкций против РФ, а эксперт рассказал, какие санкции способны остановить Россию.

