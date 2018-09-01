Эксперт сказал, какие санкции способны остановить Россию

1 сентября 2018, 16:33

Цены на нефть могут взлететь, предупредил доктор экономических наук.

Эксперт сказал, что РФ может остановить введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от системы SWIFT
РФ может остановить введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от системы SWIFT, полагает эксперт / Reuters

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман считает, что Российскую Федерацию может остановить только введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Новый пакет ограничительных мер США против РФ не является "адским", рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, "реально полноценный пакет новых санкций против России еще находится на стадии доработки, и пока там больше угроз, чем реальных действий".

"Реально Россию может остановить только введение эмбарго на продажу энергоносителей и отключение от "Свифта". Но так как впереди запрет на продажу энергоносителей из Ирана, который вступит в силу в ноябре, то одновременный аналогичный пакет санкций против России приведет к... взлету цен на нефть (200 долларов за баррель, а то и выше), что обрушит мировую экономику", — отметил собеседник 

Найман не исключает, что подобное развитие событий не только возможно, но и является целью определенных кругов.

Ранее инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса говорил "Главреду", что крах РФ необходим Украине, но вряд ли нужен глобальным игрокам, поскольку "никому не хочется видеть 20 новых халифатов с ядерной бомбой".

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Новость в спецтеме:"Адские" санкции США против России
Россия санкции США SWIFT Эрик Найман
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