Эксперт объяснил, почему глобальные игроки не хотят краха России

14 августа 2018, 07:44

Санкции, скорее всего, забирают у РФ будущее, полагает банкир.

Эксперт считает, что крах России вряд ли нужен глобальным игрокам
Крах России вряд ли нужен глобальным игрокам, полагает эксперт

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что крах Российской Федерации необходим Украине, но вряд ли нужен глобальным игрокам, поскольку "никому не хочется видеть 20 новых халифатов с ядерной бомбой".

Экономика РФ обладает большим запасом прочности, поэтому в ближайшее время не рухнет, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, "санкции, безусловно, негативно влияют на российскую экономику, но, скорее, забирают будущее, чем уничтожают настоящее".

"Безусловно, развал России является фактором риска. В то же время для Украины, которая из-за эмиграции скоро столкнется дефицитом дешевой рабочей силы, потенциальный развал России может стать фактором притока той самой рабочей силы", — добавил собеседник.

Напомним, в январе российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде" выразил мнение, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

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Россия развал крах
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