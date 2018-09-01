Эксперт спрогнозировал, что будет с гривной

В Украине после выборов курс гривны к доллару может серьезно снизиться, считает эксперт / 1fin.biz

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман считает, что в Украине власти выборов (запланированы в 2019 году) постараются удержать курс гривны не выше 30-32 грн за доллар.

После избирательной гонки очень высока вероятность, что пружина развернется, и курс улетит к отметке в 60 грн за "бакс", рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, проблема гривны — это проблема слабости украинской экономики, которая, в свою очередь, является отражения слабости политических институтов.

"Поэтому, если хотите иметь сильную гривну, сначала измените политические институты. Экономика вторична. Прогнозы на следующий год — в лучшем случае 30-32 гривны за доллар", — добавил собеседник.

"Например, если возобновляем сотрудничество с МВФ, и выборы проходят успешно во всех смыслах этого слова, то есть запустят механизм плюралистической демократии. Ну, а в худшем случае — будет 60 гривен за доллар", — заявил он.Читайте также"Игра на курсе": экономисты назвали причину падения гривны

Найман подчеркнул, что гривна — не валюта сбережений, а расчетная единица. "И пока такой статус сохранится, она обречена дешеветь… Снижение курса гривны является объективной необходимостью для улучшения позиций экспортеров и увеличения поступлений в госбюджет, а также отражает институциональную слабость Украины", — сказал эксперт.

"В начале года Нацбанк искусственно укрепил гривну, за что сейчас мы все будем расплачиваться ускорением инфляции и девальвации", — утверждает доктор экономических наук.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривны к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 грн за один "зеленый".