Словацкий реформатор предупредил: без сотрудничества с МВФ Украину ждет дефолт

Без продолжения сотрудничества с МВФ Украине грозит провал, считает Иван Миклош.
Для сохранения макрофинансовой стабильности Украине необходимо сохранить и продолжать программу Международного валютного фонда, заявил бывший министр финансов Словакии, руководитель группы советников премьер-министра Украины Иван Миклош.
Он предупредил, что без продолжения сотрудничества с МВФ Украину ждет провал и дефолт и добавил, что Украине нужно продолжать приватизацию и проводить земельную реформу.
"Также нужно продемонстрировать прогресс в реформе правоохранительных органов и в сфере верховенства права", – рассказал он в эфире "Громадського".
Миклош также добавил, что Украине необходимо завершить создание Антикоррупционного суда и продолжать реформы после выборов: "Потом, я думаю, Украина будет иметь очень хорошее будущее".
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не собирается отказываться от новых кредитов, а прекращать брать кредиты у МВФ просто нельзя – иначе Украину ждет дефолт.