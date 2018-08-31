Курс от НБУ на первый понедельник осени: евро приблизился к психологической отметке

Нацбанк снизил курс гривны к доллару и евро / REUTERS

В пятницу, 31 августа, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подорожала на 13 копеек, европейская — добавила в цене столько же копеек и приблизилась к психологической отметке в 33 гривны.

Официальный курс гривны на понедельник, 3 сентября:

100 долларов — 2824,6117 грн (31 августа — 2811,6426);

100 евро — 3290,9551 грн (3278,3753).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.