Волкер признал ошибку Запада по Крыму

Запад допустил ошибку по Крыму, признал Курт Волкер / Reuters

США и Европа слишком медленно отреагировали на захват Российской Федерации украинского Крыма, Запад не мог поверить в то, что видел.

Штаты продолжают поддерживать Украину, рассказал спецпредставитель американского Госдепартамента по вопросам нашей страны Курт Волкер в Киеве на форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", пишет УНИАН.

По словам дипломата, США и Европа действовали более оперативно, после того, как РФ вторглась на Донбасс.

"Мы — я говорю от имени Соединенных Штатов, Европы, трансатлантического сообщества, — мы медленно отреагировали (на оккупацию Россией Крыма — Ред.)… Мы не отреагировали достаточно быстро, но мы точно знаем, что произошло…", — сказал Волкер.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром военных России провели псевдореферендум о статусе полуострова, на котором большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.

Потом в этом же году на Донбассе боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", на восток нашей страны вторглись российские войска. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.