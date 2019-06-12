Спутник зафиксировал масштабное наращивание военной мощи РФ в Крыму

12 июня 2019, 21:02

Москва перебрасывает на полуостров войска и вооружение.

  • Фото Крыма со спутника Фото: Defense One
  • Фото Крыма со спутника Фото: Defense One
  • Фото Крыма со спутника Фото: Defense One
  • Фото Крыма со спутника Фото: Defense One
  • Фото Крыма со спутника Фото: Defense One

Россия в последние 18 месяцев активно перебрасывала на территорию аннексированного Крыма войска и вооружение.

Как сообщает американское издание Defense One, при подаче информации журналисты ссылаются на спутниковые снимки компании Planet Labs.

Спутник зафиксировал, помимо прочего, комплексы С-400, количество которых стремительно увеличивается. В четырех различных местах на полуострове были зафиксированы истребители.

Журналисты проанализировали снимки с января 2018 года по апрель 2019 года.

Читайте такжеВ Москве упрекнули Киев за претензии по КрымуИсточник в разведке США сообщает, что на захваченном украинском полуострове находятся 30 тысяч военнослужащих ВС РФ. В ближайшие четыре месяца Кремль намерен перебросить в Крым еще 13 тысяч, а также свыше 80 военных самолетов и вертолетов.

Второй источник издания подчеркивает, что на вооружение Черноморского флота недавно прибыли десять кораблей, способных запускать ракеты большой дальности Калибр. Они могут наносить удары по целям за пределами Черного моря, в странах Южной Европы, Сирии, не выходя из Севастополя. Отмечается, что Москва не просто нарастила вооружение в Крыму, но и подтянула свою технику ближе к Ближнему Востоку.

Эксперт центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения оружия Сара Бидгуд высказала мнение, что Россия настолько масштабно начала наращивать вооружение на аннексированном полуострове, что это станет причиной усиления давления на Альянс странами-союзниками НАТО.

Напомним, официальный Киев разрабатывает стратегию "возвращения Крыма", заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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Крым Севастополь Черное море
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