Госдума решила подсчитать ущерб Крыму от Украины за 1991-2014 годы

Госдума решила предъявить Украине финансовые обязательства по Крыму / "ТВ Центр"

В Государственной Думе РФ на сайте госзакупок разместили тендер на исследование ущерба, якобы нанесенного Крыму за годы его пребывания в составе Украины (1991-2014 гг.)

Как сообщается на информационном ресурсе, заявки будут приниматься до 27 июня, а исполнителя выберут по итогам конкурса 11 июля.

Отмечается, что начальная стоимость исследования составляет 9,9 млн рублей.

Авторы инициативы высказали пожелание, что исполнитель должен будет провести "сравнение социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни Крыма в период СССР, в составе Украины и составе России", а также провести "оценку ущерба, нанесенного региону за период нахождения в составе Украины".

Как известно, озвучил требование к Украине по вопросу Крыма спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Украина… обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: были нарушены основополагающие права граждан — право на язык, образование на родном языке. Разрушила экономику Крыма и Севастополя. Фактически аннексия, тем более правовая основа отсутствовала", - цитирует его РИА Новости.

В Кремле планируют обязать Украину выплатить Крыму компенсацию через европейские парламентские структуры.

Напомним, 3-7 июня в Международном суде ООН в Гааге состоятся устные слушания по делу Украина против Российской Федерации, инициированному Киевом в январе 2017 г. Но Россия отрицает наличие спора.