В Судане рухнул самолет Антонов с чиновниками, много жертв

Жертвами крушения стали 18 пассажиров.
В Судане 2 января потерпел крушение военный самолет Антонов, в результате авиакатастрофы погибло 18 человек.
Как сообщает Reuters, авария произошла в столице Западного Дарфура, где в последние дни зафиксировали смертельные столкновения между этническими "группами.
На борту Ан-12 находились местные чиновники и должностные лица.
"Погибли семь членов экипажа, трое судей и восемь гражданских лиц, включая четырех детей", - сообщил представитель армии государства.
По имеющимся данным, самолет упал недалеко от города Эль-Генейна. Он потерпел крушение вскоре после взлета.
Предварительно известно, что в числе пассажиров мог находиться один сотрудник Всемирной продовольственной организации.
Специальная комиссия ведет расследования причин произошедшего.
Как ранее сообщалось, семья словацкого депутата Антона Грнка погибла в результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби.
Напомним, в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения).