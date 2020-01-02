В Судане рухнул самолет Антонов с чиновниками, много жертв

В Судане разбился военный Ан-12 / Фото: globallookpress.com

В Судане 2 января потерпел крушение военный самолет Антонов, в результате авиакатастрофы погибло 18 человек.

Как сообщает Reuters, авария произошла в столице Западного Дарфура, где в последние дни зафиксировали смертельные столкновения между этническими "группами.

На борту Ан-12 находились местные чиновники и должностные лица.

"Погибли семь членов экипажа, трое судей и восемь гражданских лиц, включая четырех детей", - сообщил представитель армии государства.

По имеющимся данным, самолет упал недалеко от города Эль-Генейна. Он потерпел крушение вскоре после взлета.

Предварительно известно, что в числе пассажиров мог находиться один сотрудник Всемирной продовольственной организации.

Специальная комиссия ведет расследования причин произошедшего.

Как ранее сообщалось, семья словацкого депутата Антона Грнка погибла в результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби.

Напомним, в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения).