Авиакатастрофа в Эфиопии: погибла семья депутата из Словакии и политик из Сицилии

Самолет разбился вдребезги от удара о землю при посадке/ Фото: facebook.com/EthiopianAirlines

Семья словацкого депутата Антона Грнка погибла в результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби.

"С глубоким сожалением сообщаю, что сегодня утром в авиакатастрофе в Аддис-Абебе погибла моя любимая жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала", - написал политик из Словакии в Facebook.

Всего на борту лайнера находилось четверо граждан Словакии. Наибольшее число погибших из Кении – 32 человека, из Эфиопии – 17 пассажиров, из Канады – 18, из США – 8, из Британии и Франции по шесть граждан каждого государства. Также на борту потерпевшего крушение самолета было трое россиян. Всего 157 погибших были представителями 33 стран.

Как сообщает агентство Ansa, среди погибших – член регионального совета Сицилии, ответственный за культурное наследие, Себастиано Туса, который также был всемирно известным археологом и направлялся в Кению для участия в проекте ЮНЕСКО. Помимо него в авикатастрофе погибли семь граждан Италии.

Как заявил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, украинцев там не было.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). Причина катастрофы, которая произошла лишь через шесть минут после взлета, пока неизвестна. В авиакомпании заявили, что пилот попросил разрешения для возвращения в аэропорт, но самолет разбился от удара о землю при посадке.