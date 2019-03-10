В Африке разбился Boeing со 149 пассажирами

Информацию о крушении подтвердили в авиакомпании.
В Эфиопии разбился Boeing 737 Ethiopian Airlines. На борту самолета было 149 пассажиров и восемь членом экипажа.
Об этом сообщает Reuters.
"Подтверждено, что это случилось в 08.44", - приводит агентство слова представителя авиакомпании.
Борт пропал с радаров через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Это был новый Boeing 737 MAX 8, который авиакомпания получила несколько месяцев назад.
Напомним, в конце января в Мурманской области России разбился ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.