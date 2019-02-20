Украина объявила в розыск главного фигуранта дела о крушении "Боинга" под Донецком

Боинг MH17 / Reuters

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления РФ Олега Иванникова, который является ключевым фигурантом расследования катастрофы пассажирского Boeing рейса МН17.

Информация об этом внесена в базу данных сайта Министерства внутренних дел Украины.

Иванникова разыскивают с 21 января 2019 года. Ему инкриминируют преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

В розыскной карточке отсутствует фотография Иванникова.

Ранее Россия отказалась обсуждать свою ответственность на трехсторонних переговорах (Россия, Нидерланды, Австралия) по делу о катастрофе малазийского Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом.

Напомним, родные погибших в авиакатастрофе рейса МН17 подали исковое заявление против России в Европейский суд по правам человека.