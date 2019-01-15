Международное расследование катастрофы MH17 выходит на финальную стадию - Сторожук

15 января 2019, 16:40

В течение 2018 года Международная следственная группа занималась подготовкой для передачи материалов в суд Нидерландов.

Боинг MH17
Боинг MH17 / Reuters

Расследование Международной следственной группы по факту сбития Boeing рейса MH17 вышло на финальную стадию, сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

"В нашем расследовании мы выходим на решающую стадию. Но конкретные сроки передачи (дела в суд - ред.) зависят от наших голландских коллег", - сказал он, отвечая на вопрос, когда будет завершено следствие по данному делу. Сторожук объяснил, что такая длительная подготовка материалов для передачи в суд связана с беспрецедентным в мировой истории случаем. "На практике это абсолютно беспрецедентный в мировой истории случай, до сих пор не было такого расследования и будущего формата суда, поэтому идет очень тщательная подготовка, которая, естественно, требует много времени ", - отметил он.

Заместитель генпрокурора подчеркнул, что в течение 2018 года Международная следственная группа занималась подготовкой для передачи материалов в суд Нидерландов, в том числе и на законодательном уровне, поскольку необходимо было принять ратификационный и имплементационный пакет законов, которые регламентируют некоторые процессуальные моменты, не урегулированные национальным законодательством.

Как сообщалось, ранее Сторожук информировал, что в деле сбития "Боинга" MH17 фигурируют 120 человек. Основной судебный процесс над подозреваемыми в сбитии самолета будет проходить в суде Нидерландов. Вместе с тем страны-участники Международной следственной группы в рамках своего уголовного производства также смогут обращаться с исками в свои национальные суды.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которая применяется в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, которую в то время контролировали боевики "ДНР". В Международную следственную группу (JIT), которая расследует катастрофу рейса MH17, входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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