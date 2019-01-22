В России разбился ракетоносец — СМИ

В РФ разбился бомбардировщик, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Во вторник днем, 22 января, в Мурманской области Российской Федерации разбился ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

В России бомбардировщик потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника, в авиакатастрофе, предварительно, выжили командир и штурман самолета (экипаж Ту-22М3 состоит из четырех человек).

Ранее сообщалось, что утром 18 января в РФ над акваторией Японского моря столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, на борту каждого из самолетов находились по два человека. Позже нашли живым одного пилота и обнаружили тела двух летчиков.