"Столкновение в воздухе": в России пропали с радаров два истребителя

В РФ могли не разминуться два истребителя, пилотов ищут.
В Хабаровском крае Российской Федерации в воздухе пропали с радаров два истребителя-бомбардировщика Су-34, возможно, они столкнулись.
В РФ истребители могли столкнуться над Татарским проливом, началась поисковая операция, сообщили ТАСС в силовых структурах Хабаровского края.
Источник агентства сообщил, что экипаж одного из самолетов катапультировался.
"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района…", — отмечается в материале.
Напомним, в начале октября 2018 года СМИ писали, что в Коломенском районе Московской области упал многоцелевой истребитель МиГ-29, вылетевший с аэродрома в городе Жуковский.