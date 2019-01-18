"Столкновение в воздухе": в России пропали с радаров два истребителя

В РФ пропали с радаров два Су-34 / sdelanounas.ru

В Хабаровском крае Российской Федерации в воздухе пропали с радаров два истребителя-бомбардировщика Су-34, возможно, они столкнулись.

В РФ истребители могли столкнуться над Татарским проливом, началась поисковая операция, сообщили ТАСС в силовых структурах Хабаровского края.

Источник агентства сообщил, что экипаж одного из самолетов катапультировался.

"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района…", — отмечается в материале.

Напомним, в начале октября 2018 года СМИ писали, что в Коломенском районе Московской области упал многоцелевой истребитель МиГ-29, вылетевший с аэродрома в городе Жуковский.