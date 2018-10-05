В России разбился неуправляемый истребитель — СМИ

В России разбился неуправляемый МиГ-29, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

В Коломенском районе Московской области упал многоцелевой истребитель МиГ-29, вылетевший с аэродрома в городе Жуковский.

Пилоты катапультировались и выжили, рассказал "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, во время полета на борту возникла техническая неисправность и истребитель стал неуправляемым.

"Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе…", — заявил собеседник агентства.

Напомним, вечером 17 сентября в ходе авиаудара военно-воздушных сил Израиля по сирийской провинции Латакия, где также базируются и силы России, в частности, авиация, пропала связь с российским военным самолетом Ил-20.

В минобороны РФ заявили, что борт был сбит ракетой C-200 комплекса противовоздушной обороны правительственных войск Сирии, погибли 15 российских военных.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу говорил, что вина за сбитый самолет "полностью лежит на израильской стороне". Позже в пресс-службе армии Израиля сообщили, что в крушении Ил-20 виновен режим президента Сирии Башара Асада.