В России разбился неуправляемый истребитель — СМИ

Инцидент произошел в Московской области страны, выяснили журналисты.
В Коломенском районе Московской области упал многоцелевой истребитель МиГ-29, вылетевший с аэродрома в городе Жуковский.
Пилоты катапультировались и выжили, рассказал "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
По его словам, во время полета на борту возникла техническая неисправность и истребитель стал неуправляемым.
"Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе…", — заявил собеседник агентства.
Напомним, вечером 17 сентября в ходе авиаудара военно-воздушных сил Израиля по сирийской провинции Латакия, где также базируются и силы России, в частности, авиация, пропала связь с российским военным самолетом Ил-20.
В минобороны РФ заявили, что борт был сбит ракетой C-200 комплекса противовоздушной обороны правительственных войск Сирии, погибли 15 российских военных.
Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу говорил, что вина за сбитый самолет "полностью лежит на израильской стороне". Позже в пресс-службе армии Израиля сообщили, что в крушении Ил-20 виновен режим президента Сирии Башара Асада.