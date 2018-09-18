Сирийские ПВО случайно сбили российский ИЛ-20 с военнослужащими на борту - CNN

18 сентября 2018, 07:14

Машина была сбита средством, которое Россия продала Сирии несколько лет назад.

ИЛ-20

Сирийские средства ПВО по ошибке сбили российский военный самолет ИЛ-20 с 14 военнослужащими на борту.

Как сообщает CNN, это произошло во время серии авиаударов ВВС Израиля по провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация.

В ответ сирийские правительственные войска открыли зенитный огонь, который задел российский самолет. При этом, как отмечает CNN, машина была сбита средством ПВО, которое Россия продала Сирии несколько лет назад.

Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

Ранее росСМИ сообщили, что связь с экипажем ИЛ-20 пропала 17 сентября около 23.00 - самолет находился в 35 километрах от побережья Сирии. На борту находились 14 человек.

По словам российских военных, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия", передает "Интерфакс".

В Минобороны РФ также отметили, что во время исчезновения российского самолета Ил-20 над Средиземным морем был зафиксирован ракетный пуск с французского фрегата Auvergne.

Армия обороны Израиля отказалась комментировать налет на Сирию, передает РИА Новости.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность военного удара по российским или иранским группировкам в Сирии.

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Россия Сирия Израиль
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