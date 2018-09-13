У России нет шансов отразить удар США в Сирии - СМИ

При активной "горячей" конфронтации у РФ мало шансов отбить массированный удар США

Для того чтобы российская сторона могла отразить американский удар в Сирии, число огневых средств поражения России должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет США. У России в Сирии таких возможностей практически нет.

"Надо понимать, что вероятный противник прекрасно знает, сколько у нас зенитно-ракетных комплексов на данном направлении, и уже давно расчертил на картах циркулем радиус их действия... В нашей сегодняшней действительности для гарантированного поражения одной крылатой ракеты необходимо не менее двух зенитных ракет. Число огневых средств поражения обороняющейся стороны должно минимум вдвое превосходить число крылатых ракет нападающего" - пишут росСМИ со ссылкой на российских военных экспертов.

Читайте такжеСША предупредили о новом мощном ударе по Сирии в случае применения химоружияСпециалисты говорят, что ключ к хорошим шансам отразить американскую ракетную атаку - тесное взаимодействие сил ВМФ, ВКС и Сухопутных войск России, однако "ни одна сторона не обладает преимуществом над другой".

"Мы не Ирак 1991-го и не Югославия 1999-го. У вероятного противника нет решающего перевеса. Только это их и останавливает", - заявил один из экспертов.

Напомним, в окружении президента США Дональда Трампа в настоящий момент рассматривают возможность военного удара по российским или иранским группировкам в Сирии, которые помогают режиму Башара Асада.