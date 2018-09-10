У Трампа рассматривают вопрос об ударе по войскам РФ в Сирии - WSJ

В окружении президента США Дональда Трампа в настоящий момент рассматривают возможность военного удара по российским или иранским группировкам в Сирии, которые помогают режиму Башара Асада.

Такую информацию опубликовало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением вопроса среди членов комитета по национальной безопасности. При этом в Пентагоне предложили более взвешенный вариант, отметили официальные лица, поскольку по мнению представителей военного блока первоначальная идея является слишком раскованной.

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Издание также отмечает, что, если третий удар США все же состоится, он будет более объемным, чем первые два.

Одним из вариантов ответа на применение химического оружия в Белом доме рассматривают усиление санкций.