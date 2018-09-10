Сирийский диктатор Асад решился применить химическое оружие в Идлибе - американские СМИ

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Сирийский диктатор Башар Асад одобрил применение химического оружия − газообразного хлора в районе города Идлиб.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты авторитетного американского издания The Wall Street Journal со ссылкой на собственные информированные источники в Центральном разведывательном управлении. По их данным, Асад разрешил своим офицерам использовать химическое оружие во время наступательных операций.

"Американские официальные лица заявили, что президент Башар аль-Асад из Сирии одобрил использование хлорного газа в связи с последним крупным восстанием в стране, подняв перспективы еще одного ответного военного удара США, поскольку тысячи пытаются избежать того, что может быть решающим в семилетней войне", − сообщили журналисты WSJ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президента США Дональд Трамп в нецензурной форме предложил ликвидировать Асада.