Первая леди ада: жена Башара Асада живет в роскоши среди смертей и боли

16 апреля 2018, 01:37

Обаятельную сирийку однажды даже сравнили с принцессой Дианой.

Асма Асад приобрела себе прозвище "первая леди ада"

Асма Асад живет в Дамаске в особняке за миллиард долларов. Он расположен в десяти милях от Восточной Гуты, где проходят массовые убийства мирных жителей.

Первая леди Сирии не отказывает себе в дорогом шопинге, а покупки отправляет в другие страны для обхода санкций. Об этом пишет Марк Ходж в издании "The Sun".

Автор утверждает, в 2012 году международная организация Wikileaks опубликовала информацию, в которой было указано, что Асма потратила 350 тысяч долларов за 130 единиц мебели. Также она купила туфли за 7 тысяч долларов на хрустальных каблуках с доставкой в ​​Дубай, что позволяло обойти санкции.

Президентский особняк семьи Асадов спроектировал японский архитектор Кензо Танжу. Его ориентировочная стоимость составляет один миллиард долларов.

Асма использует социальные сети для пропаганды. Ее Instagram, на который подписано свыше 200 тысяч пользователей, демонстрирует колоссальную социальную работу первой леди Сирии. Она встречается с простыми людьми, помогает старикам, заботиться о детях. Эти яркие обманчивые снимки демонстрируют одну сторону медали, а вторая – это 28 атак химического оружия Башара Асада с 2011 года, которые унесли несчетное количество жизней мирных жителей страны.

Асма Асад

Асма Асад

Асма сознавалась журналистам, что ей предлагали покинуть Дамаск и переехать в безопасное место, где она получит все необходимое.

"Да, мне предложили покинуть Сирию или, скорее, бежать из Сирии. Эти предложения содержат гарантии безопасности и защиты моих детей и даже финансовую безопасность", - рассказывает супруга Асада.

Напомним, Асма Асад - жена сирийского тирана Башара Асада, первая леди Сирии. Она родилась в 1975 году в Актон, западная часть Лондона, ее родители – это мусульмане-сунниты из Хомса, сирийского города, расположенного возле авиабазы. Получив диплом по информатике и французской литературе в Королевском колледже Лондона, Асма занялась банковским делом – работала аналитиком хедж-фондов в Deutsche Bank Group. Она вышла замуж за Асада в 2000 году, когда ему было 35 лет, а ей – 25. В семье растет трое детей.

Как ранее сообщалось, супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе может попасть под суд избиение фотомодели в ЮАР.

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