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Катастрофа Ил-20 в Сирии: все подробности

В России подтвердили уничтожение Ил-20 с 15 военнослужащими на борту сирийскими ПВО над Средиземным морем. Он был сбит ракетой комплекса ПВО Сирии. В Министерстве обороны РФ утверждают, что это произошло из-за преднамеренных действий Израиля.