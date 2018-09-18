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Катастрофа Ил-20 в Сирии: все подробности
В России подтвердили уничтожение Ил-20 с 15 военнослужащими на борту сирийскими ПВО над Средиземным морем. Он был сбит ракетой комплекса ПВО Сирии. В Министерстве обороны РФ утверждают, что это произошло из-за преднамеренных действий Израиля.
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18 сентября 2018, 12:28
Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: появилась реакция Путина
18 сентября 2018, 12:12
ИЛ-20 в Сирии: Россия официально обвинила Израиль в катастрофе
18 сентября 2018, 12:02
Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: найдены обломки самолета и фрагменты тел погибших
18 сентября 2018, 11:48
Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: Израиль уведомил Россию об атаке за минуту до удара
18 сентября 2018, 10:59
ИЛ-20 в Сирии сбили: Минобороны России установило причастных
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18 сентября 2018, 10:26
СМИ сообщили о "критическом инциденте" на борту исчезнувшего российского ИЛ-20 в Сирии
18 сентября 2018, 09:50
Во Франции отреагировали на сообщение о причастности к исчезновению российского ИЛ-20 в Сирии
18 сентября 2018, 08:53
Российский ИЛ-20 в Сирии могли сбить с французского корабля
18 сентября 2018, 07:14
Сирийские ПВО случайно сбили российский ИЛ-20 с военнослужащими на борту - CNN
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