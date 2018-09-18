Катастрофа Ил-20: Израиль ответил на обвинение России

Ил-20

Вина за крушение российского Ил-20 в Сирии, в результате которого погибли 15 военных, лежит на режиме Башира Асада, ПВО которого сбили самолет.

Об этом заявили в пресс-службе израильской армии, передает NEWSru Israel.

"Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, который был сбит огнем сирийских систем ПВО... Израиль полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада, чья армия сбила российский самолет. Израиль также считает Иран и "Хезболлу" причастными к случайному инциденту", - цитирует издание пресс-службу ЦАХАЛа.

В ЦАХАЛе утверждают, что на момент запуска сбившей Ил-20 ракеты самолеты израильских ВВС находились в воздушном пространстве Израиля.

По мнению израильской стороны, к трагедии привела неточность огня сирийских ПВО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 в небе над Сирией и гибель 15 находившихся на его борту военных "полностью лежит на израильской стороне".

В российском оборонном ведомстве заявили, что Израиль уведомил его об атаке в районе провинции Латакия за минуту до удара.

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Минобороны РФ заявили, что инцидент произошел якобы по вине израильских летчиков.

Связь с российским самолетом Ил-20 с военными на борту пропала вечером 17 сентября в ходе авиаудара ВВС Израиля по провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация.

Также СМИ со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения самолетов сообщали, что из-за "критического инцидента" на борту самолет мог разрушиться в воздухе, а его обломки затонули в Средиземном море.

Позже обломки Ил-20, а также фрагменты тел погибших военных были найдены и подняты на борт кораблей ВМС РФ в Сирии