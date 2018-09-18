Катастрофа ИЛ-20 в Сирии: Израиль уведомил Россию об атаке за минуту до удара

ИЛ-20

Уведомление от Израиля о планируемом ударе в районе Латакии, в ходе которой сирийскими ПВО был сбит самолет ИЛ-20 ВВС РФ с военными на борту, российская группировка войск в Сирии получила за минуту до атаки.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", - цитирует агентство Конашенкова.

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

В Минобороны РФ заявили, что инцидент произошел якобы по вине израильских летчиков.

Связь с российским самолетом ИЛ-20 с военными на борту пропала вечером 17 сентября в ходе авиаудара ВВС Израиля по провинции Латакия, где также базируются и российские силы, в том числе авиация.

Телеканал CNN первым сообщил, что самолет могли сбить по ошибке средства ПВО сирийских правительственных войск.

В Минобороны РФ сообщили, что примерно в это же время были зафиксированы пуски ракетс находившегося неподалеку французского фрегата Auvergne. В свою очередь, в ВС Франции заявили о непричастности Парижа к исчезновению ИЛ-20.

Также СМИ со ссылкой на источник в органах международного поиска и спасения самолетов сообщали, что из-за "критического инцидента" на борту самолет мог разрушиться в воздухе, а его обломки затонули в Средиземном море.