Российский ИЛ-20 в Сирии могли сбить с французского корабля

ИЛ-20

Связь с экипажем российского ИЛ-20, на борту которого находилось 14 человек, пропала 17 сентября около 23.00 - самолет находился в 35 километрах от побережья Сирии. Примерно в это же время были зафиксированы пуски ракет с находившегося неподалеку французского фрегата Auvergne.

"В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" (Auvergne)", - сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны РФ отмечают, что самолет исчез в ходе атаки израильских истребителей F-16 ВВС по объектам в провинции Латакия: "Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

По данным CNN, самолет могли по ошибке сбить ПВО сирийских правительственных войск.